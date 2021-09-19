Певица Александра Зарицкая, солистка KAZKA, показала новый образ для третьего выпуска шоу "Танці з зірками"

Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая решила попробовать свои силы в шоу "Танці з зірками". Партнером певицы стал Юрий Мешков. В первом эпизоде пара исполнила танго, примерив начав танец на шахматной доске. Во втором эпизоде Зарицкая решила стать Мерилин Монро, исполнив танец Бродвей. Пара смогла набрать по 16 баллов за оба выступления.

А сегодня, 19 сентября, Александра в Инстаграм опубликовала фото, показав образ перед выступлением в третьем выпуске "Танців з зірками". Красотка біла в белом наряде и с несколькими косичками. Девушка сделала селфи, опубликовав его в сторис Инстаграм.

"Мы готовы к эфиру. Включайте в 21.00", - написала Александра на фотографии.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис Инстаграм нет подобных функций.

Напомним, фронтвумэн KAZKA показала, как играла с партнером певицы Джамалы по "Танцях з зірками"

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