Співачка Олександра Зарицька, солістка KAZKA, показала новий образ для третього випуску шоу "Танці з зірками"
Як пише Politeka.net, у третьому ефірі шоу "Танці з зірками" Олександра Зарицька та Юрій Мєшков виконали фокстрот, за який отримали 31 бал. У журі відзначили, що співачка рухалася легко і пластично.
Сама Олександра зізналася, що всього за тиждень підготовки до ефіру вона схудла на 4 кг.
Підкорив танець Олександри Зарицької та глядачів.
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"Виступ дуже крутий. Саш, ти велика молодець«,» Браво«, " Саша, ви надихаєте! Не зупиняйтеся", " неперевершена!!! Олександра, ви найкраща!!! Всією сім'єю бажаємо вам перемоги", "це прекрасно 😍, навіть занадто, вау", " ти прекрасна. Я захоплююся твоєю силою і терпінням», - пишуть в мережі.
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