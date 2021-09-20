Співачка Олександра Зарицька, солістка KAZKA, показала новий образ для третього випуску шоу "Танці з зірками"

Як пише Politeka.net, у третьому ефірі шоу "Танці з зірками" Олександра Зарицька та Юрій Мєшков виконали фокстрот, за який отримали 31 бал. У журі відзначили, що співачка рухалася легко і пластично.

Сама Олександра зізналася, що всього за тиждень підготовки до ефіру вона схудла на 4 кг.

Підкорив танець Олександри Зарицької та глядачів.

"Виступ дуже крутий. Саш, ти велика молодець«,» Браво«, " Саша, ви надихаєте! Не зупиняйтеся", " неперевершена!!! Олександра, ви найкраща!!! Всією сім'єю бажаємо вам перемоги", "це прекрасно 😍, навіть занадто, вау", " ти прекрасна. Я захоплююся твоєю силою і терпінням», - пишуть в мережі.

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