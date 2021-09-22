Хореограф Александр Прохоров прокомментировал конфликт с солисткой группы KAZKA Александрой Зарицкой на шоу "Танці з зврками"

Как пишет Politeka.net, перед премьерой нового сезона "Танці з зірками" фронтвумен группы KAZKA Александра Зарицкая рассказала поклонникам, что была вынуждена сменить партнера. По словам певицы, причиной стало то, что он не верил, что Зарицкая сможет долго продержаться на проекте. Сперва девушка не назвала его имени, однако потом оказалось, что речь идет о партнере Анны Ризтдиновой на прошлом сезоне "Танців" Александре Прохорове.

Хореограф решил рассказать свою версию этой истории в интервью "Комсомольская правда в Украине". По словам Прохорова, они с Зарицкой договорились еще в мае, что он будет учить ее хореографии, однако о том, что они станут партнерами на шоу речь не шла.

"Я был не прочь танцевать с Сашей, но этот вопрос со мной продюсеры шоу не обсуждали. Меня рассматривали как партнера еще нескольких участниц, поэтому я ждал подтверждения от канала", - сказал хореограф.

Также Прохоров добавил, что он ничего не знал о желании Зарицкой танцевать с ним. Более того, хореограф не отказывал певице, а попросил подождать решения продюсеров шоу об утверждении пар.

"Это было ее желание или фантазия, о которой она мне не говорила ни слова. Я был хореографом Саши и не знал о ее фантазиях", - сказал Александр Прохоров.

Как известно, сейчас Зарицкая танцует с Юрием Мешковым, а Прохоров вообще не участвует в проекте.

По его словам, у него сейчас очень много творческих проектов и он много работает, однако тот факт, что ситуация повернулась таким боком, сначала огорчил Прохорова.

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