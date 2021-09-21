Солістка KAZKA, українська співачка Олександра Зарицька показала, чим займається крім "Танців з зірками"

Як повідомляє Politeka.net, Зарицька стала учасницею нового сезону шоу "Танців з зірками". Більш того, красуня є однією з фавориток шоу, завойовуючи любов не тільки глядачів, а й суддів.

На свіжих фото красуня засвітилася зі своїми колегами по групі. Вона позувала в ефектній синій сукні з вирізом і спідницею, яка нагадувала ширму або величезну штору. Також дівчина засвітилася з красунями з балету, які продемонстрували її розкішне вбрання.

"Може здатися, що в моєму житті зараз тільки танці, але ні. Життя групи KAZKA таке ж насичене, як завжди. Просто я не встигаю розповідати. 17/09 ми були спешл гест стар на першому стольнику наших друзів @tvorchi_official. Це був чудовий, яскравий вечір. Співати разом з Джеффрі було не менш приємно і чарівно, ніж співати нашу пісню «М'ята», - розповіла зірка.

У коментарях Олександрі залишили масу компліментів.

"Сашенька, ви супер. KAZKA MY LOVE", "Які шикарні", «Прекрасні», "вам дуже пасує цей наряд", - пишуть люди.

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