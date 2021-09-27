Солистка группы "KAZKA" Александра Зарицкая попала "под раздачу" из-за нелепого наряда на шоу "Танці з зірками"

Как передает Politeka.net, Александра Зарицкая является известной украинской певицей. Она прославилась благодаря своему участию в группе "KAZKA", где является солисткой. Также она стала участницей шоу "Танці з зірками", где успешно прошла в 5-ый эфир шоу.

Так, на этот раз на странице шоу "Танці з зірками" опубликовали новое видео. Это момент танца Александры Зарицкой и её напарника Юрия Мешкова, на этот раз они вышли на паркет с румбой. На кадрах видно, что певица в полупрозрачном платье с черными вставками и пышной юбкой. Стоит отметить, что партнер Александры - Юрий является пятикратным чемпионом Украины по бальным танцам.

Поклонники шоу не оценили наряд Александры, хоть и отметили, что выступила она хорошо. Под видео собралось множество негативных комментариев относительно её платья: "Костюм просто треш", "Ну такое", "Какое ужасное платье", "Саша хорошо танцует сегодня, но костюм просто ужас", "Ну такая себе сказочка на ночь. Костюм вообще без комментариев", "Что это за наряд, вышла полуголая".

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