Певица Александра Зарицкая из группы KAZKA засветила поцелуй Павла Зиброва и жены продюсера Верки Сердючки Оли

Как пишет Politeka.net, Оля Горбачева является известной певицей и женой продюсера Юрия Никитина, который продюсирует Верку Сердючку. Красотка накануне, 22 сентября, выпустила прощальный клип, так как решила попрощаться с карьерой в шоу-бизнесе.

Видеоработу на Ютуб-канале уже посмотрели более 30 тысяч фанатов. Красотка в ролике сыграла роль спящей красавицы.

"Предсмертный клип Ольги Горбачевой!

Доставайте носовые платки и готовьте водостойкую тушь, больше Оля не запоет, не блеснет красотой стройных ног и самоиронией!

На прощание со своим проектом Ольга выбрала песню-аффирмацию ВДВОЙНЕ из альбома СИЛА и сказочную историю с черным юмором", - было написано под клипом.

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая сделала репост момента, на котором Ольгу целует Павел Зибров.

"С премьерой, самая волшебная", - написала Александра на кадрах в сторис Инстаграм.

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