Певица Ольга Горбачева рассказала, из-за чего решила закончить сценическую карьеру и уйти со сцены

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица и телеведущая Ольга Горбачева, которая является женой продюсера Верки Сердючки Юрия Никитина, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз красотка поделилась в сети очаровательными кадрами из новой фотосессии, а в подпсии к ним рассказала о своей карьере и ее завершении.

На новых фотографиях Ольга запечатлена на прогулке, она демонстрирует необычные позы и яркий образ. Как видно, перед камерой красотка появилась в коротком темно-синем платье с цветочным узором на подоле, поверх которого накинула длинный белый тренч. Этот наряд красиво подчеркнул стройную фигуру и идеальные ножки певицы. Свой образ она дополнила стильными белыми ботинками и модной сумочкой.

В подписи к публикации Горбачева рассказала о своем уходе со сцены: "Много причин. Процесс длился несколько лет, и сначала казалось, что внутренние перемены связаны с тем, что в повторном браке с Юрием Никитиным я все-таки взяла его фамилию. Но затем случился целый ряд невероятных событий, которые проявили истинную причину. Это настоящий семейный триллер, и я обязательно расскажу его на концертах прощального тура".

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