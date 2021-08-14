Украинская певица и жена продюсера Верки Сердючки Юрия Никитина Ольга Горбачева показала один из своих талантов, впечатлив модными образами с одним и тем же платьем
Как пишет Politeka.net, исполнительница поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем Горбачева решила показать подписчицам полезный лайфхак: как использовать один и тот же элемент гардероба для создания разных образов.
На серии фото певица позировала в одном и том же черном облегающем платье с бахромой на декольте. Однако выглядело оно совершенно по-разному за счет других аксессуаров, которые примерила с ним певица.
«4 варианта с одним и тем же платьем. Если вы вдруг не увидите разницы, то это потому, что у вашего нефешн неблогера не было с собой другой подходящей сумки. Я очень не люблю и не ношу черный, но цвет меня все равно привлекает. Поэтому когда он чем-то разбавлен, то я всегда ЗА», - написала Горбачева.
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Ее подписчики отреагировали на пост:
«Оличка поправляйся тебе так лучше», «Потрясающе красиво. И сильно по разному. Состояния у каждого образа совсем разные и все», «Очень красивая», «Сумка огонь», - пишут люди.
Напомним, жена продюсера Верки Сердючки в крошечном купальнике впечатлила фигурой после 40.
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