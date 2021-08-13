Украинская певица Ольга Горбачева, которая является женой продюсера Верки Сердючки Юрия Никитина, впечатлила стройной фигуркой

Как передает Politeka.net, в Инстаграм звезда опубликовала фото с отдыха, на котором позировала в леопардовом купальнике. Сверху артистка набросила накидку, а образ дополнила шляпой. Она позировала в разных позах, демонстрируя стройные ножки и округлые бедра.

«3 дня отпуска достаточно до 20 лет... Одной недели - до 30. 2-3 недели - до 40. И месяца – после. Взрослеть прекрасно, если с каждым годом учиться жить роскошнее по отношению к себе (в уменьшении требований и в увеличении здоровых позволений). Может это и означает, идти за природой?», - отметила артистка.

В комментариях 40-летней красотке оставили массу приятных слов и комплиментов.

«Прекрасно», «Красивая», «Какие длинные ноги», «Звезда», «Шикарно! И Вы, и написанный текст», «Девушка мечты», «Вам не дашь 40», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Ольга Горбачева заявила, что уходит: "Очень жалею о тех годах...".

Еще Politeka писала, что Ольга Горбачева в миниатюрном купальнике удивила фигурой после 40: "Утрете нос 20-летним".

Также Politeka сообщала, что Ольга Горбачева рассказала о своих страхах: "Самое сложное решение".