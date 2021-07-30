Співачка Ольга Горбачова вирушила за кордон у пошуках духовного просвітлення
40-річна зірка, як відомо, нещодавно оголосила про завершення своєї 25-річної кар'єри на сцені і ТБ. Горбачова збирається красиво поставити крапку і влаштувати прощальний тур. Відпочити й набратися сил перед останнім ривком красуня-блондинка вирушила на Кіпр.
Вони з чоловіком, продюсером Юрієм Нікітіним, підопічною якого багато років є Вєрка Сердючка, люблять розслаблятися на цьому острові в Середземному морі, і не тільки через мальовничі краєвиди.
Журналу Viva! Горбачова розповіла, що відзначила свої іменини походом в монастир Кіккос, де особливо відчуває "творчий потік". За словами співачки, тут знаходиться чудотворна ікона, яку апостол Лука писав нібито з самої Богородиці, що володіє потужною енергетикою.
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"Я знайшла відповідь на питання, яке мене давно мучило, — зважилася на прощальний тур Ольги Горбачової. Він почнеться восени, і я сподіваюся, що довіра до вищих сил захистить мене від страху попрощатися з минулим", — поділилася зірка.
Ольга зізналася, що завершити кар'єру - було для неї найскладнішим рішенням у житті. І зараз вона хоче якомога довше побути разом з сім'єю у відпустці, так як по приїзду до Києва її чекає важка робота з підготовки до прощального туру.
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