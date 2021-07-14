Дружина Юрія Нікітіна, продюсера Вєрки Сердючки, зробила гучну заяву

Так, співачка Ольга Горбачова в день свого 40-річчя, яке відсвяткувала 12 липня, оголосила про завершення своєї кар'єри. Дівчина віддала 25 років життя телебаченню і 15 років - музиці.

Про те, що вона прийняла рішення завершити проєкт, Горбачова повідомила у своєму мікроблозі в Instagram, супроводивши пост атмосферними фото та невеликим роз'ясненням, передає Politeka.net. Співачка зізналася, що рішення "дозрівало кілька років і не пов'язане з її заміжжям". Наостанок Горбачова вирішила роздати своїм фанатам втішні призи - знижку на її останній концертний тур, який відбудеться цієї осені.

"😂 Знаю-знаю, ви виросли на цих піснях, передачах і все таке... І дуже шкодую про ті роки, коли ми не могли з вами ось так спілкуватися, і я не знала, що ви любите Ольгу Горбачову🧡 Дякую", - написала дружина Нікітіна.

Публіка з ентузіазмом кинулася коментувати:

"👏Мої вітання! Може зарано вмирати? Я ще не встигла на ваш концерт потрапити і висловити свою подяку і захоплення!"

"Обожнюю😂 найоригінальніший пост в ДР😄 👍 👏 не знаю щодо закінчується))) значить щось точно нове починається)"

Нагадаємо, що продюсер KAZKA і Андрія Данилка Нікітін вперше розкрив правду про незвичайну хворобу дружини

Як повідомляла Politeka, Горбачова показала себе в купальнику і відверто розповіла про "заклопотаність": "Так, я і правда..."

Також Politeka писала, що дружина Нікітіна у мініатюрному ТОПі застигла в позі насолоди: "Плата буде висока"