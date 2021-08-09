Дружина відомого українського продюсера Юрія Нікітіна Ольга Горбачова показала підтягнуту фігуру, якою дуже пишається
Знаменитість поділилася новим надихаючим постом на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net. У ньому 40-річна співачка вирішила показати, в якій ідеальній формі вона підтримує свою фігуру.
"І тільки після 40 я стала схожа на модель Victoria's Secret. А говорили роки беруть своє...Брехати. Роки беруть твоє!" , - написала Горбачова.
На нових знімках вона позує під відкритим небом. Знаменитість одягнена в коричневий купальник-бікіні, а зверху накинула смугасту сорочку. Фігура Ольги дійсно вражає ідеально плоским животом і стрункими ногами.
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Шанувальники співачки не могли не оцінити її досягнення по достоїнству.
"Ой, дайте секрет!!!! Це закрити рот і жерти на піввідра менше?", "Фігура шик браво! Після 2 вагітностей", "ви багатьом двадцятирічним ніс утрете. Красуня)", "все краще попереду!!", "Шикарно дуже виглядає", "а після 50 юху..... ще крутіше!!", "Афродіта", - пишуть люди в коментарях.
Відзначимо, що чоловік Ольги, Юрій Нікітін, прославився роботою з багатьма українськими артистами, серед яких були Андрій Данилко і група KAZKA.
Нагадаємо, дружина продюсера Сердючки і KAZKA показала себе в купальнику і відверто розповіла про "заклопотаність".
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