Украинская певица Ольга Горбачева, которая замужем за продюсером Верки Сердючки Юрием Никитиным, впечатлила эффектной фотосессией на сеновале

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм 40-летней певицы, которая недавно заявила о завершении карьеры, появились фото в пышной юбке и женственном топе.

«На сеновале у меня не было, но видимо хотелось. Поэтому в прошлом туре #сила мы поставили на сцену стоги сена. Вау, как просто, эффектно, и как мне хотелось осуществить свою фантазию и поваляться там», - призналась певица.

По словам артистки, на деле это оказалось очень неудобно, поскольку за одну песню ее успели искусать насекомые.

Горбачева отметила, что для своего прощального тура она хотела повторить программу силы, но декорации с сеновалами ее больше не впечатляют. Ольга также обратилась к поклонникам с просьбой рассказать об их любимых песнях, чтобы она могла исполнить их на своих последних концертах.



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