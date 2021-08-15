Украинская певица Ольга Горбачева, которая замужем за продюсером Верки Сердючки Юрием Никитиным, впечатлила эффектной фотосессией на сеновале
Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм 40-летней певицы, которая недавно заявила о завершении карьеры, появились фото в пышной юбке и женственном топе.
«На сеновале у меня не было, но видимо хотелось. Поэтому в прошлом туре #сила мы поставили на сцену стоги сена. Вау, как просто, эффектно, и как мне хотелось осуществить свою фантазию и поваляться там», - призналась певица.
По словам артистки, на деле это оказалось очень неудобно, поскольку за одну песню ее успели искусать насекомые.
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Горбачева отметила, что для своего прощального тура она хотела повторить программу силы, но декорации с сеновалами ее больше не впечатляют. Ольга также обратилась к поклонникам с просьбой рассказать об их любимых песнях, чтобы она могла исполнить их на своих последних концертах.
Напомним, что Ольга Горбачева в миниатюрном купальнике ошеломила фигурой после 40: "Утрете нос двадцатилетним".
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