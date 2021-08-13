Українська співачка Ольга Горбачова, яка є дружиною продюсера Вєрки Сердючки Юрія Нікітіна, вразила стрункою фігуркою

Як передає Politeka.net, в Instagram зірка опублікувала фото з відпочинку, на якому позувала в леопардовому купальнику. Зверху артистка накинула накидку, а образ доповнила капелюхом. Вона позувала в різних позах, демонструючи стрункі ніжки і округлі стегна.

"3 дні відпустки достатньо до 20 років... Одного тижня - до 30. 2-3 тижні - до 40. І місяця - після. Дорослішати прекрасно, якщо з кожним роком вчитися жити розкішніше по відношенню до себе (в зменшенні вимог і в збільшенні здорових дозволів). Може це і означає, йти за природою?",- зазначила артистка.

У коментарях 40-річній красуні залишили масу приємних слів і компліментів.

"Прекрасно", "красива", "які довгі ноги", "зірка", "Шикарно! І ви, і написаний текст", «Дівчина мрії», «Вам не даси 40», - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Ольга Горбачова заявила, що йде: "дуже шкодую про ті роки...".

Ще Politeka писала, що Ольга Горбачова в мініатюрному купальнику здивувала фігурою після 40: "Утрете ніс 20-річним".

Також Politeka повідомляла, що Ольга Горбачова розповіла про свої страхи:"найскладніше рішення".