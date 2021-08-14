Українська співачка і дружина продюсера Вєрки Сердючки Юрія Нікітіна Ольга Горбачова показала один зі своїх талантів, вразивши модними образами з одним і тим же сукнею

Як пише Politeka.net, виконавиця поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. У ньому Горбачова вирішила показати підписницям корисний лайфхак: як використовувати один і той же елемент гардеробу для створення різних образів.

На серії фото співачка позувала в одній і тій же чорній облягаючій сукні з бахромою на декольте. Однак виглядало воно зовсім по-різному за рахунок інших аксесуарів, які приміряла з ним співачка.

"4 варіанти з одним і тим же сукнею. Якщо ви раптом не побачите різниці, то це тому, що у Вашого нефешн неблогера не було з собою іншої відповідної сумки. Я дуже не люблю і не ношу чорний, але колір мене все одно приваблює. Тому коли він чимось розбавлений, то я завжди за", - написала Горбачова.

Її підписники відреагували на пост:

"Олічка поправляйся тобі так краще", "приголомшливо красиво. І сильно по різному. Стан у кожного образу зовсім різні і всі", "дуже красива», "Сумка вогонь", - пишуть люди.

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