Украинская певица и телеведущая Ольга Горбачева, супруга продюсера Верки Сердючки Юрия Никитина, восхитила стройной фигурой

Как передает Politeka.net, экс-солистка группы "Арктика" похвасталась новыми кадрами в купальнике на своей странице в Инстаграм. 40-летняя блондинка действительно выглядела замечательно. Более 10 лет назад артистка увлеклась йогой и имеет превосходные результаты.

После новых кадров Горбачева получила массу комплиментов.

«Шикарная красотка Ольга», «Шикарная как всегда 😍», «Оля, вау!!! Образ! Состояние!🔥», «Какая красота.... купальник хорош....но фигура и тело супер прекрасная», «Фигурка-просто супер», «Куколка», - писали в комментариях.

Відзначимо, раніше Горбачова розповідала, що заняття йогою свого часу навіть допомогли врятувати їх з Юрієм Нікітіним шлюб. Подружжя разом ростить двох спільних дочок.

Отметим, ранее Горбачева рассказывала, что занятия йогой в свое время даже помогли спасти их с Юрием Никитиным брак. Супруги вместе растят двух общих дочерей.

Напомним, что Ольга Горбачева в миниатюрном купальнике удивила фигурой после 40: "Утрете нос…".

Как сообщала Politeka, Ольга Горбачева задрала юбку, впечатлив фантазиями на сеновале: «Как мне хотелось…».

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