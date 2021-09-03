Украинская певица Ольга Горбачева, которая замужем за продюсером Верки Сердючки Юрием Никитиным, похвасталась фигурой в купальнике
Как передает Politeka.net, в Инстаграм у артистки появилось свежее фото, на котором она позировала в белоснежном купальнике. 40-летняя блондинка впечатлила стройной фигурой и плоским животом.
«Помните,- писать, что у меня ноги не как у Ирины Шейк, мне может только Ирина Шейк. И я с ней соглашусь. Ещё у меня парень не как у Ирины Шейк… И что? Я оооочень этим довольна», - подписала фото Горбачева.
В комментариях ей оставили массу комплиментов. Многих удивил пост артистки. Они стали расхваливать стройные ножки 40-летней звезды.
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«А что у Вас с ногами? Роскошная фигура!», «Шикарная фигура», «Ноги отличные», «Вот бы знать, что за Ирина», «Красотка с богатым внутренним миром», «Идеальная», «Не поняла, чем плохи ваши ноги», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Ольга Горбачева в миниатюрном купальнике удивила фигурой после 40: "Утрете нос…".
Как сообщала Politeka, Ольга Горбачева задрала юбку, впечатлив фантазиями на сеновале: «Как мне хотелось…».
Также Politeka сообщала, что Ольга Горбачева очаровала разнообразием образов с одним платьем: фото.