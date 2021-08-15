Українська співачка Ольга Горбачова, яка одружена з продюсером Вєрки Сердючки Юрієм Нікітіним, вразила ефектною фотосесією на сіннику
Як повідомляє Politeka.net, в Instagram 40-річної співачки, яка нещодавно заявила про завершення кар'єри, з'явилися фото в пишній спідниці і жіночному топі.
"На сіннику у мене не було, але мабуть хотілося. Тому в минулому турі #сила ми поставили на сцену стоги сіна. Вау, як просто, ефектно, і як мені хотілося здійснити свою фантазію і повалятися там", - зізналася співачка.
За словами артистки, на ділі це виявилося дуже незручно, оскільки за одну пісню її встигли покусати комахи.
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Горбачова зазначила, що для свого прощального туру вона хотіла повторити програму сили, але декорації з сінниками її більше не вражають. Ольга також звернулася до шанувальників з проханням розповісти про їхні улюблені пісні, щоб вона могла виконати їх на своїх останніх концертах.
Нагадаємо, що Ольга Горбачова в мініатюрному купальнику приголомшила фігурою після 40: "Утрете ніс двадцятирічним".
А ще Politeka писала, що Ольга Горбачова здивувала різноманітністю образів з однією сукнею: "якщо не побачите різниці...".
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