Українська співачка Ольга Горбачова, яка одружена з продюсером Вєрки Сердючки Юрієм Нікітіним, вразила ефектною фотосесією на сіннику

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram 40-річної співачки, яка нещодавно заявила про завершення кар'єри, з'явилися фото в пишній спідниці і жіночному топі.

"На сіннику у мене не було, але мабуть хотілося. Тому в минулому турі #сила ми поставили на сцену стоги сіна. Вау, як просто, ефектно, і як мені хотілося здійснити свою фантазію і повалятися там", - зізналася співачка.

За словами артистки, на ділі це виявилося дуже незручно, оскільки за одну пісню її встигли покусати комахи.

Горбачова зазначила, що для свого прощального туру вона хотіла повторити програму сили, але декорації з сінниками її більше не вражають. Ольга також звернулася до шанувальників з проханням розповісти про їхні улюблені пісні, щоб вона могла виконати їх на своїх останніх концертах.



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