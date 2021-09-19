Украинская певица Ольга Горбачева показала себя на отдыхе

Как пишет Politeka.net, Ольга Горбачева является популярной ведущей и певицей, а также женой продюсера Верки Сердючки Юрия Никитина. Красотка активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с украинцами самым интересным.

В этот раз Ольга показала себя на отдыхе. Красотка показалась в купальнике, а сверху накинула рубашку. Образ дополнила красотка стильной шляпкой. Девушка опубликовала три снимка, хвастаясь видами у моря и летней площадки кафе. Как можно понять, Горбачева отдыхала на Кипре.

"Взрослая

Зрелая

Соблазнительная

3 слова, которые женщины забывают ставить в одну логичную и устойчивую нейронную связь", - написала красотка под фото.

Фанаты поставили более 500 лайков и написали комментарии:

"Какая у вас фигура", "Полностью поддерживаю ваши слова", "Оля, вы выглядите потрясающе", "Девушка с идеальной фигурой", "До безумия красивая девушка".

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