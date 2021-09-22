Группа KAZKA после очередного достижения в соцсетях устроила вечеринку для друзей и коллег, поделившись кадрами с поклонниками

Как пишет Politeka.net, соответствующий пост появился в Инстаграм коллектива.

Популярные украинские музыканты рассказали о том, что их YouTube-канал набрал первый миллион подписчиков.

«По поводу этого мы устроили вечеринку и мини-концерт в близком кругу друзей и коллег чтобы отпраздновать! (Все знают, что KAZKA любит праздновать) Было очень красиво и приятно всех видеть!», - написали артисты.

Они также поделились яркими кадрами с этого мероприятия. На фото можно увидеть музыкантов в окружении других звезд на вечеринке. Особенно выделялась солистка группы Александра Зарицкая.

На вечеринке артистка была в платье бежевого цвета с открытыми плечами. Судя по снимкам, Саша вовсю веселилась с гостями.

Поклонники группы тут же принялись поздравлять музыкантов.

«Ура», «Так держать», «Супер», «Поздравляю! Люблю вас очень!», «Вы крутые», «Скоро уже второй миллион??? Когда снова соберёмся?», «Это победа украинского контента! Спасибо и поздравляю!», - пишут люди.

Напомним, конфликт Зарицкой на "Танцях з зірками" вышел на новый уровень, экс-партнер ответил.

Как сообщала Politeka, солистка KAZKA хвастнула формами в эффектном платье с вырезом.

Также Politeka писала, что похудевшая солистка KAZKA восхитила своей пластичностью на «Танцях з зірками».