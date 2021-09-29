Солистка KAZKA, украинская певица Александра Зарицкая поделилась эмоциональными кадрами

Как передает Politeka.net, фото появились в новом посте группы в Инстаграм.

Александра Зарицкая запечатлена в эффектном платье с разрезками и полупрозрачными вставками. Образ дополняли колготы в сеточку.

В таком виде певица со своим коллективом выступала на одном из летних фестивалей.

«Lost and found in camera roll🌾 Эмоции и вайб фестиваля «Этника». Уже скучаю по теплыми ночами и выступлениями под звездами. P.S. На нашем YouTube видео с фестиваля. Там @dmytro_mazuriak интересно рассказывает о народных ремеслах», – говорится в сообщении.

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Яркие фото не оставили равнодушными пользователей Сети. Реакция поклонников KAZKA оказалась очень эмоциональной.

«Очень красиво», «Огонь», «Выходи за меня», - пишут в комментариях.

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