Украинская певица Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA и участница "Танців з зірками", показала необычный образ

Как пишет Politeka.net, Зарицкая с группой KAZKA заявила о себе на проекте "Х-Фактор", где спела своей первый хит "Свята". После этого певица выпустила множество популярных песен, пробовала себя в национальном отборе на Евровидение, а также приняла вызов и пошла на "Танці з зірками". Звезда сразу завоевала сердца судей, а в последнем выпуске получила 28 баллов за своей танец. Не забывает Александра и о социальной сети Инстаграм, где постоянно радует украинцев новым и интересным контентом.

На новом видео, которое Зарицкая опубликовала в Инстаграм, Александра была в зеленой панаме. Певица пела песню, пока ехала в автомобиле.

"Принимаю только комплименты по поводу этой панамы. Хэйтеры, не пишите", - написала Александра Зарицкая под фотографией.

Напомним, солистка KAZKA Зарицкая заинтриговала украинцев выступлением на "Танцях з зірками"

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