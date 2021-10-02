Ведущий шоу "Танці з зірками" Юрий Горбунов показался вместе с солисткой группы KAZKA Александрой Зарицкой и ее партнером Юрием Мешковым

Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая решила принять вызов и попробовать свои силы на паркете "Танців з зірками". Звезда сразу же понравилась судьям, хотя в первом выпуске им поставили 16 баллов. А в последнем эфире, который состоялся 26 октября, пара набрала 30 баллов, а также суперголос, который гарантированно оставлял пару в проекте. Юрий Горбунов у себя на страничке появился вместе с Зарицкой и Мешковым, заинтриговав украинцев:

"Уже завтра смотрим вечер украинского и мирового кино на "Танцах со звездами"! Мои любимые темы!", - написал Горбунов.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Не самое лучшее фото. Хотя может это образ такой", "Огонь".

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