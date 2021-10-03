Украинская певица Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, показала себя и рассказала о выпуске "Танців з зірками"

Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая стала популярной певицей в Украине, заявив о себе на "Х-Факторе". Девушка сразу стала знаменитостью с группой KAZKA, выпустив несколько хитов, которые набрали сотни миллионов просмотров в Ютуб. Сейчас Зарицкая пробует себя на "Танцях с зірками", где партнером звезды стал танцор Юрий Мешков.

На новом фото в Инстаграм Зарицкая показала новый образ для шоу. Девушка спустила красный наряд с плеча, впечатляя чувственностью. Александра смотрела в камеру, впечатляя видом.

"Тема сегодняшнего эфира "Танцев со звездами" - фильмы. Мы готовим сложный номер и ждем очень на вашу поддержку. А еще одна из пар будет танцевать под песню группы KAZKA в моем исполнении", - написала Александра.

Фанаты поставили более 800 лайков и написали комментарии:

"Крашиха", "Самая лучшая", "Оу".

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