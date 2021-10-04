Солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая рассказала о новых отношениях с возлюбленным, с которым не может видеться часто из-за работы

Популярная исполнительница ответила на личные вопросы от Кати Осадчей в программе «Світське життя». Так, ведущая попросила исполнительницу рассказать о ее новом возлюбленном, которого Зарицкая упомянула в эфире «Танців з зірками».

Саша не раскрывает личность своего кавалера, однако согласилась рассказать подробнее об их отношениях.

«Этим отношениям еще очень мало времени и я их берегу. У меня последние отношения были где-то полтора года назад. Поэтому держите за меня кулачки», - рассказала Зарицкая, уточнив, что в эти полтора года продолжала вести интимную жизнь. Она отметила, что в этот период у нее не было именно здоровых отношений.

Впрочем, свой нынешний роман Саша пока тоже не считает идеальным.

«Хотя не могут назвать их (отношения – прим. ред) супер-здоровыми: мы видимся редко из-за «Танцев» и из-за этой всей истории…Я успокаиваю его, что скоро все будет класс», - поделилась переживаниями Зарицкая.

Она добавила, что пока не знакомит парня с родителями, но уже успела представить его своим коллегам по группе.

Напомним, солистка KAZKA Зарицкая заинтриговала украинцев выступлением на "Танцях з зірками".

Как сообщала Politeka, Зарицкая раскрыла причину конфликта с Lida Lee на "Танцях з зірками".

Также Politeka писала, что солистка KAZKA Зарицкая в черном не сдержала эмоций.