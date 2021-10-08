Известный исполнитель Потап (Алексей Потапенко) вместе с любимой женой Настей Каменских отправился на отдых, показав фото.

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский репер и продюсер Потап порадовал поклонников ярким кадром с женой в своем Instagram. Оказалось, что парочка отправилась на отдых, и артист выложил фото из аэропорта, на котором показал жену в реальной жизни – без грима и фильтров.

На фотографии счастливые Потап и Настя позируют в обнимку, они в простых нарядах для путешествий, он с наушниками и в очках, она – с подушечкой на шее для перелета, без макияжа и с распущенными волосами.

В подписи к фотографии Алексей написал нежный пост, посвященный Насте, в котором рассказал, как сильно ее любит: "Красивые девочки всегда выбирают Мощных парней, потому что они знают, что их будут любить. А смазливые парни знают, что они хороши собой и зачастую любят себя больше партнера. Я всегда поражался, как эта красотка выбрала меня. Она просто знает, что я люблю ее безумно, гораздо больше самого себя!".

Напомним, Каменских с мокрыми волосами примерила мужской образ, впечатлив видом: "Лучший детектив".

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