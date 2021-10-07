Украинский продюсер, автор песен и исполнитель Потап (Алексей Потапенко) показал, как проводит вечер со своим сыном Андреем. Артист поделился постом в Инстаграм.

Как известно, до брака с Настей Каменских Потап был женат на Ирине Горовой. У пары родился сын Андрей, которому сейчас уже 13 лет. В недавнем интервью мальчик рассказал, что популярность родителей мешает ему в жизни, ведь он всего хочет добиваться сам.

В новом посте на своей странице в Инстаграм Потап показал, как проводит время с мальчиком, пишет Politeka.net. Судя по всему, папа и сын отправились на вечернюю прогулку по Киеву. Артист поделился несколькими снимками, сделанными в парке.

«Прогулки по Паркам с Сыном!», - подписал кадры Потап.

Его поклонники тут же принялись комментировать пост.

«Парки огонь!!! Как и Вы», «Милашик», «ваш очень красивый сын», «Боже! Какой красивый парень», «Одень малому шапку», «Сын шарит за футбол, по куртке сразу видно», «Мальчик очень хорошенький», «Красивый сын», - пишут люди.

Напомним, мужа Каменских Потапа сравнили с главным героем "Форсажа".

Как сообщала Politeka, сын Потапа и Горовой ответил обидчикам на угрозы: "Выходи, мы знаем, где ты живешь".

Также Politeka писала, что Потап насмешил пародией на Каменских, обратившись к украинцам.