Известный продюсер и муж известной певицы Насти Каменских Потап дал наставление украинцам, после чего его сравнили с главным героем фильма "Форсаж".

Как передает Politeka.net, Потап (Алексей Потапенко) является известным украинским артистом. Также он владеет продюсерским центром и является наставником популярных украинских артистов. Потап прославился своим участием в коллективе "Потап и Настя". В 2019-ом году он объявил, что женился на бывшей коллеге Насте Каменских.

Так, на этот раз артист опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Потап в зеленой футболке с крестом на груди позирует на камеру и показывает жест мира.

"Do not forget to celebrate Life in all forms that you in love with! Не забывайте кайфовать от жизни, во всех ее проявлениях!", - дал совет Потап.

Поклонники оставили множество комментариев для музыканта: "Ой, хороший!", "Огонь", "Благодарю за напоминание)Действительно, как важно помнить, что даже в сложных временах тоже есть что-то полезное)", "У тебя сын топ", "Крутой чувак", "Красавчик", "Доминик Торэтто".

