Сын рэпера Алексея Потапенко (Потапа) и продюсера Ирины Горовой, Андрей, рассказал о том, как ему поступают угрозы от хейтеров в социальной сети Инстаграм.
Потап и Ирина Горовая развелись несколько лет назад, но остались в дружеских отношениях, сообщает Politeka.net. У бывшей пары растет 13-летний сын Андрей, у которого взяли небольшое интервью в программе "Зірковий шлях".
Подросток рассказал, что он интроверт, и ему тяжело с кем-либо познакомиться.
Сейчас Андрей ведет страницу в Инстаграм, где сталкивается с хейтерами.
"Мне с угрозами писали, меня найдут... говорили: "Выходи, мы знаем, где ты живешь! В 23.00 на Арсенальной встречаемся, будь сам! На таблетках будешь жить, все тебе ребра на место поставлю"", - рассказал сын Потапа.
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Сын Потапа и Горовой ответил обидчикам на угрозы - он их не боялся, ведь никто не захочет зайти в его квартиру, и начинать разборки, если человек просто раздражает.
Также парень рассказал о своих заработках в Инстаграме.
"Посты я просто так не выставляю. Сторис, когда я вел активно, долларов 50, я думаю... Если бы не мои родители, я бы этого не получил", - поделился парень.
Как отметил Андрей, он хочет добиваться всего в жизни сам, а популярность родителей ему больше мешает.
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Также Politeka писала, что Потап неожиданно признался, кто виноват в его разводе с Горовой