Сын Алексея Потапенко (Потап) и Ирины Горовой Андрей поделился сокровенным.

Как сообщает Politeka.net, сын Алексея Потапенко и его бывшей жены Ирины Горовой 13-летний Андрей, дал эксклюзивное интервью в программе "Зірковий шлях", в котором раскрыл неожиданную правду о себе и своем характере.

Так, по словам Андрея, несмотря на свою публичность и активность, он интроверт и ему тяжело заводить дружбу с новыми людьми.

"На самом деле я скажу, все будут сейчас в шоке, но я интроверт. Мне очень сложно знакомится с людьми. Ну вот очень сложно. Просто как-то неудобно подходить к людям и говорить: "Привет, давай дружить", - признался сын Потапа.

Отметим, что Андрей также поделился, что ему немного мешает в жизни тот факт, что родители известные и богатые люди. По словам подростка, некоторые его друзья общаются с ним только из-за того, что он сын таких популярных родителей.

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