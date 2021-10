Відомий продюсер і чоловік відомої співачки Насті Каменських Потап дав настанову українцям, після чого його порівняли з головним героєм фільму "Форсаж".

Як передає Politeka.net, Потап (Олексій Потапенко) є відомим українським артистом. Також він володіє продюсерським центром і є наставником популярних українських артистів. Потап прославився своєю участю в колективі"Потап і Настя". У 2019-му році він оголосив, що одружився з колишньою колегою Настею Каменських.

Так, цього разу артист опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Потап в зеленій футболці з хрестом на грудях позує на камеру і показує жест світу.

"Do not forget to celebrate Life in all forms that you in love with! Не забувайте кайфувати від життя, у всіх її проявах!",- дав пораду Потап.

Шанувальники залишили безліч коментарів для музиканта: "Ой, хороший!", "Вогонь", "Дякую за нагадування) дійсно, як важливо пам'ятати, що навіть в складних часах теж є щось корисне)", "У тебе син топ", "Крутий чувак", "Красунчик", "Домінік Торетто".

Раніше повідомлялося, Потап насмішив пародією на Каменських, звернувшись до українців: "йде більше ніж самій Насті"

Також, Каменських зухвалому осінньому Луці заговорила про зміни в житті: "дует з Потапом розпався?"

Politeka розповідала, син Потапа і Горовий відповів кривдникам на погрози: "Виходь, ми знаємо, де ти живеш"