Украинский продюсер, автор песен и исполнитель Алексей Потапенко (Потап) решил повторить игру из популярного сейчас сериала «Игра в кальмара», насмешив поклонников.

Как пишет Politeka.net, исполнитель и муж Насти Каменских поделился новыми кадрами на своих страницах в Инстаграм и ТикТок. В последнее время Потап стал чаще радовать поклонников обновлениями в соцсетях, демонстрируя как кадры из своей жизни, так и просто забавные видео.

На этот раз артист решил повторить игру из корейского сериала «Игра в кальмара», который в последнее время получил огромную популярность во всем мире.

Суть игры заключается в том, чтобы добежать до финиша, пока тот, кто водит, отвернулся от игроков и произносит определенные слова. Если же заводила поворачивается, игроки должны замереть. Стоит отметить, что в сериале людей убивают, если они выбывают из игры.

На кадрах Потап бегает по собственной комнате с забавным выражением лица.

«Кальмар в Игралу!», - подписал кадры артист.

Его поклонники тут же отреагировали.

«Немного не правильно, Игра в Кальмара», «Тренировка перед Хеллоуином», «Что происходит», «Крутой», «Огонь», - пишут люди в комментариях к кадрам.

Напомним, Потап показал, как проводит время с сыном, кадры прогулки.

Как сообщала Politeka, мужа Каменских Потапа сравнили с главным героем "Форсажа".

Также Politeka писала, что сын Потапа и Горовой ответил обидчикам на угрозы: "Выходи, мы знаем, где ты живешь".