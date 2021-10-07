Украинский продюсер, автор песен и исполнитель Алексей Потапенко (Потап) решил повторить игру из популярного сейчас сериала «Игра в кальмара», насмешив поклонников.
Как пишет Politeka.net, исполнитель и муж Насти Каменских поделился новыми кадрами на своих страницах в Инстаграм и ТикТок. В последнее время Потап стал чаще радовать поклонников обновлениями в соцсетях, демонстрируя как кадры из своей жизни, так и просто забавные видео.
На этот раз артист решил повторить игру из корейского сериала «Игра в кальмара», который в последнее время получил огромную популярность во всем мире.
Суть игры заключается в том, чтобы добежать до финиша, пока тот, кто водит, отвернулся от игроков и произносит определенные слова. Если же заводила поворачивается, игроки должны замереть. Стоит отметить, что в сериале людей убивают, если они выбывают из игры.
На кадрах Потап бегает по собственной комнате с забавным выражением лица.
72-летняя Пугачева засветилась на публике с Орбакайте, удивив внешностью: «Ну, шикарные же девочки»
Оборвалась жизнь звезды кино и ТВ, семья актера сообщила детали: "Он плохо себя чувствовал"
Мишель Андраде из "Орла и решки" в коротком топе блеснула загорелыми изгибами: "Мне приятно"
Скончался известный синоптик, прогнозы которого читали все украинцы: «Он не успел…»
Кухар решила внести ясность в конфликт с Гвоздевой на "Танцях з зірками": "Я даже не подозревала, что…"
«Кальмар в Игралу!», - подписал кадры артист.
Его поклонники тут же отреагировали.
«Немного не правильно, Игра в Кальмара», «Тренировка перед Хеллоуином», «Что происходит», «Крутой», «Огонь», - пишут люди в комментариях к кадрам.
Напомним, Потап показал, как проводит время с сыном, кадры прогулки.
Как сообщала Politeka, мужа Каменских Потапа сравнили с главным героем "Форсажа".
Также Politeka писала, что сын Потапа и Горовой ответил обидчикам на угрозы: "Выходи, мы знаем, где ты живешь".