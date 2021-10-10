Известный продюсер и музыкант Потап (Алексей Потапенко) решил показать, как проходит его яркий отпуск вместе с супругой Настей Каменских в Мадриде, куда они отправились отдыхать на выходных.

Потап вместе с супругой Настей Каменских отправился в Мадрид, где активно путешествует и показывает кадры из своих прогулок. Вместе пара посетила множество мест, а также устроила день шоппинга, о чем Настя рассказывала в Инстаграм.

Успела пара также устроить себе много памятных фотосессий и показала некоторые кадры из своих выходных. Прогуливаясь по красочным улицам, Настя с Потапом решили немного подурачиться и устроили небольшую съемку.

Прыгая перед камерой, Каменских с мужем показала настоящие эмоции, чем порадовали своих фанатов:

«Настя, а что это за дядька у тебя под ногами? 😅😂❤️; Фотка отпад 🔥; Как тепло там еще!!🔥; Классные брючки🔥; Классное фото 😇; Леша завис немного))); Я не понял - "реал Потап" или были в том городе, где клуб "Реал Мадрид "?😂😂; как же им весело вместе и так» - пишут в сети.

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