Украинский продюсер, автор песен и исполнитель Алексей Потапенко (Потап) насмешил поклонников задорным танцем со своей женой, Настей Каменских.

Артист поделился новым забавным видео на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. В последнее время Потап часто радует фанатов короткими видео, на которых он дурачится один или со своей женой. Сейчас они с Настей отдыхают в Испании, но не забывают о своих соцсетях.

На новых кадрах артисты станцевали под задорную музыку. Однако, если Каменских была уверена в движениях, двигалась легко и грациозно, то у ее мужа дела шли намного хуже. Потап то и дело путался, разворачивался не в ту сторону и поглядывал на жену за подсказкой.

«А вы пробовали станцевать танец, который вы не знаете? Попробуйте, я посмотрю на Вас, спасибо моей новой напарнице», - подписал кадры артист.

Его поклонники тут же отреагировали.

«ты справился я считаю», «Если она насильно тебя заставляет делать танцульки в тик ток одень желтую футболку в след видео», «Вот из вас двоих теперь секси стройняшка Потап», «Мне кажется что Настя то ли поправилась то ли она беременная?», «Настя красавица и умница», - пишут люди.

Напомним, Насте Каменских и Потапу "врезали" после вылета из Украины.

Как сообщала Politeka, Каменских устроила необычное состязание с Потапом в номере на отдыхе.

Также Politeka писала, что Каменских насмешила забавной выходкой вместе с Потапом в Мадриде.