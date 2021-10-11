Известная украинская певица Настя Каменских вместе с мужем Потапом отправились на отдых в Испанию, Настя публикует много совместных фотографий и выглядит счастливой.
Как пишет Politeka.net, 34-летняя популярная украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, вместе с мужем-рэпером Потапом (настоящее имя Алексей Потапенко) отправились на отдых за границу. В своем Instagram певица делится с поклонниками радостными моментами из отпуска и публикует много фотографий и видео.
"Оказывается отдых так важен☝🏼 Даже когда ты любишь свою работу и готов посвятить себя ей круглосуточно, перезагрузка просто необходима. Хотя бы для того, чтобы с новыми силами приступить к новым проектам, съёмкам и т.д. @realpotap лучший партер по отпуску и вообще ❤️ ", - написала Каменских и опубликовала счастливое фото с Потапом.
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Поклонники оценили публикацию и написали много комментариев.
"Крутецкие 🔥 ", "Круто 👍 😍 ", "Вы молодцы. Отдыхайте перезагружаетесь. Ждем новых проектов", "Перезагрузка нужна обязательно, Настя❤️", "Настя, ты самая лучшая", " Любимки!!! ❤️❤️❤️🔥🔥🔥", "Классные 🔥🔥🔥 ", - написали в сети.
Однако были и такие, кому отдых певицы и рэпера не понравился.
"Нагребла чужих денег и радуешься, боком вылезут. Дай бог к Новому году ретроградный Меркурий постарается", - написали в комментариях.
Ранее Politeka писала, что Каменских насмешила забавной выходкой вместе с Потапом в Мадриде: "Леша завис немного".
Напомним, что Каменских показала, как выглядит без фильтров и макияжа: "Доброе утро!".
A еще Politeka сообщала, что Потап засветился в объятиях Каменских в шикарном соборе в Испании: "Божественные!".