Відомий продюсер і музикант Потап (Олексій Потапенко) засвітився на руках своєї дружини Насті Каменських під різнобарвним куполом.
Як передає Politeka.net, Потап (Олексій Потапенко) є відомим українським артистом. Також він володіє продюсерським центром і є наставником популярних українських артистів. Потап прославився своєю участю в колективі "Потап і Настя". У 2019-му році він оголосив, що одружився на колишній колезі Насті Каменських.
Так, цього разу артист опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Потап лежить на руках своєї дружини Насті Каменських під різнобарвним куполом шикарного будинку. Як відомо, нещодавно подружжя відправилося в Мадрид, Іспанія.
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"Buenas Dias !",- привітав своїх шанувальників Потап.
Шанувальники засипали подружжя приємними словами в коментарях: "Красиве фото!", "Красунчики", "Божественні! Гарного дня", "Хороші", "Дуже хороші дні", "Пупсики".
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