Відомий продюсер і музикант Потап (Олексій Потапенко) засвітився на руках своєї дружини Насті Каменських під різнобарвним куполом.

Як передає Politeka.net, Потап (Олексій Потапенко) є відомим українським артистом. Також він володіє продюсерським центром і є наставником популярних українських артистів. Потап прославився своєю участю в колективі "Потап і Настя". У 2019-му році він оголосив, що одружився на колишній колезі Насті Каменських.

Так, цього разу артист опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Потап лежить на руках своєї дружини Насті Каменських під різнобарвним куполом шикарного будинку. Як відомо, нещодавно подружжя відправилося в Мадрид, Іспанія.

"Buenas Dias !",- привітав своїх шанувальників Потап.

Шанувальники засипали подружжя приємними словами в коментарях: "Красиве фото!", "Красунчики", "Божественні! Гарного дня", "Хороші", "Дуже хороші дні", "Пупсики".

Politeka розповідала, Потап з Каменських покинули Україну і записали несподіване відеозвернення: "Як ви знаєте..."

Раніше повідомлялося, Потап показав, як виглядає Каменських в реальному житті без гриму і фільтрів: "Люблю її шалено"

Також, Потап насмішив пародією на Каменських, звернувшись до українців: "Йде більше ніж самій Насті"