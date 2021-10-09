Известный продюсер и музыкант Потап (Алексей Потапенко) засветился на руках своей жены Насти Каменских под разноцветным куполом.

Как передает Politeka.net, Потап (Алексей Потапенко) является известным украинским артистом. Также он владеет продюсерским центром и является наставником популярных украинских артистов. Потап прославился своим участием в коллективе "Потап и Настя". В 2019-ом году он объявил, что женился на бывшей коллеге Насте Каменских.

Так, на этот раз артист опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Потап лежит на руках своей жены Насти Каменских под разноцветным куполом шикарного здания. Как известно, недавно супруги отправились в Мадрид, Испания.

"Buenas Dias !", — поприветствовал своих поклонников Потап.

Поклонники засыпали супругов приятными словами в комментариях: "Красивое фото!", "Красавчики", "Божественные! Хорошего дня", "Хорошие", "Очень хорошие дни", "Пупсики".

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