Известный продюсер и музыкант Потап (Алексей Потапенко) засветился на руках своей жены Насти Каменских под разноцветным куполом.
Как передает Politeka.net, Потап (Алексей Потапенко) является известным украинским артистом. Также он владеет продюсерским центром и является наставником популярных украинских артистов. Потап прославился своим участием в коллективе "Потап и Настя". В 2019-ом году он объявил, что женился на бывшей коллеге Насте Каменских.
Так, на этот раз артист опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Потап лежит на руках своей жены Насти Каменских под разноцветным куполом шикарного здания. Как известно, недавно супруги отправились в Мадрид, Испания.
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"Buenas Dias !", — поприветствовал своих поклонников Потап.
Поклонники засыпали супругов приятными словами в комментариях: "Красивое фото!", "Красавчики", "Божественные! Хорошего дня", "Хорошие", "Очень хорошие дни", "Пупсики".
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