Відома співачка Настя Каменських, яка вирушила кілька днів тому на відпочинок закордон з чоловіком, здивувала запальними танцями з самого ранку в Особистому номері.

Популярна виконавиця добре проводить час на відпочинку з чоловіком, активно показуючи в Instagram безліч фото і відео з мальовничих місць, де вони бували. Також не забуває Каменських інтригувати нарядами, підбираючи кожен раз новий лук для прогулянки.

Сьогодні Каменських вирішила показати, як вони вранці веселяться з Потапом в номері і чому їм весело і удвох. Спеціально для соціальної мережі, щоб звернути увагу на себе, пара записала кілька дитячий ролик.

Каменських і Потап влаштували забавно змагання з танцями, щоб показати, хто з них краще рухається під завзяту мелодію. Не обійшлося без комічних моментів. У Сторі Настя запропонувала фанатам самим вибрати, хто краще рухається, вона або її чоловік.

Також раніше артистка опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Настя Каменських показує сонячний промінь, який пробивається крізь вікно і світить прям на неї. Варто відзначити, що співачка в одній ковдрі лежить в білосніжному ліжку одна.

"Доброго ранку! Промінчик розбудив, без фільтрів, справжній промінь", — розповіла Настя Каменських.

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