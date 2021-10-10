Відома співачка Настя Каменських прикрившись однією ковдрою розкрила, що її будить вранці в ліжку і показала, як виглядає без макіяжу.

Настя Каменських є відомою українською артисткою. Артистка на початку 2000-их почала свою кар'єру і прославилася завдяки своїй участі в дуеті з Потапом (Олексієм Потапенко). Як передає Politeka.net, співачка з 2017-го року веде сольну кар'єру під псевдонімом "NK".

Так, цього разу артистка опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Настя Каменських показує сонячний промінь, який пробивається крізь вікно і світить прям на неї. Варто відзначити, що співачка в одній ковдрі лежить в білосніжному ліжку одна.

"Доброго ранку! Промінчик розбудив, без фільтрів, справжній промінь", — розповіла Настя Каменських.

Після пробудження співачка вирушила на зарядку. Як відомо, Настя Каменських постійно стежить за своєю фігурою і намагається весь вільний час присвячувати тренуванням.

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