Известная певица Настя Каменских прикрывшись одним одеялом раскрыла, что её будит по утрам в постели и показала, как выглядит без макияжа.
Настя Каменских является известной украинской артисткой. Артистка в начале 2000-ых начала свою карьеру и прославилась благодаря своему участию в дуэте с Потапом (Алексеем Потапенко). Как передает Politeka.net, певица с 2017-го года ведет сольную карьеру под псевдонимом "NK".
Так, на этот раз артистка опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Настя Каменских показывает солнечный луч, который пробивается сквозь окно и светит прям на неё. Стоит отметить, что певица в одном одеяле лежит в белоснежной кровати одна.
"Доброе утро! Лучик разбудил, без фильтров, настоящий луч", — рассказала Настя Каменских.
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После пробуждения певица отправилась на зарядку. Как известно, Настя Каменских постоянно следит за своей фигурой и старается всё свободное время посвящать тренировкам.
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