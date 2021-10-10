Известная певица Настя Каменских прикрывшись одним одеялом раскрыла, что её будит по утрам в постели и показала, как выглядит без макияжа.

Настя Каменских является известной украинской артисткой. Артистка в начале 2000-ых начала свою карьеру и прославилась благодаря своему участию в дуэте с Потапом (Алексеем Потапенко). Как передает Politeka.net, певица с 2017-го года ведет сольную карьеру под псевдонимом "NK".

Так, на этот раз артистка опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Настя Каменских показывает солнечный луч, который пробивается сквозь окно и светит прям на неё. Стоит отметить, что певица в одном одеяле лежит в белоснежной кровати одна.

"Доброе утро! Лучик разбудил, без фильтров, настоящий луч", — рассказала Настя Каменских.

После пробуждения певица отправилась на зарядку. Как известно, Настя Каменских постоянно следит за своей фигурой и старается всё свободное время посвящать тренировкам.

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