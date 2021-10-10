Відомий продюсер і музикант Потап (Олексій Потапенко) вирішив показати, як проходить його яскрава відпустка разом з дружиною Настею Каменських в Мадриді, куди вони вирушили відпочивати на вихідних.

Потап разом з дружиною Настею Каменських відправився в Мадрид, де активно подорожує і показує кадри зі своїх прогулянок. Разом пара відвідала безліч місць, а також влаштувала день шопінгу, про що Настя розповідала в Instagram.

Встигла пара також влаштувати собі багато пам'ятних фотосесій і показала деякі кадри зі своїх вихідних. Прогулюючись барвистими вулицями, Настя з Потапом вирішили трохи подуріти і влаштували невелику зйомку.

Стрибаючи перед камерою, Каменських з чоловіком показала справжні емоції, чим порадували своїх фанатів:

"Настя, а що це за дядько у тебе під ногами? 😅 😂 ❤ ️ ; Фотка відпад🔥; як тепло там ще!!🔥 ; Класні брючки🔥; класне фото 😇; Льоша завис трохи))); Я не зрозумів - "реал Потап" або були в тому місті, де клуб "Реал Мадрид "?😂 😂 ; як же їм весело разом і так " - пишуть в мережі.

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