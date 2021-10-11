Відома українська співачка Настя Каменських разом із чоловіком Потапом вирушили на відпочинок в Іспанію, Настя публікує багато спільних фотографій та виглядає щасливою.

Як пише Politeka.net, 34-річна популярна українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, разом із чоловіком-репером Потапом (справжнє ім’я Олексій Потапенко) вирушили на відпочинок за кордон. У своєму Instagram співачка ділиться із шанувальниками радісними моментами з відпустки та публікує багато світлин та відео.

"Виявляється відпочинок так важливий ☝🏼 Навіть коли ти любиш свою роботу і готовий присвятити себе їй цілодобово, перезавантаження просто необхідне. Хоча б для того, щоб з новими силами приступити до нових проєктів, зйомок і т.д. @realpotap кращий партер по відпустці і взагалі ❤️", - написала Каменських та опублікувала щасливе фото із Потапом.

Шанувальники оцінили публікацію та написали багато коментарів.

"Крутецькі🔥", " Круто 👍 😍", "Ви молодці. Відпочивайте перезавантажуйтеся. Чекаємо нових проєктів", "Перезавантаження необхідне обов'язково, Настя❤️", "Настя, ти найкраща", " Любимки!!! ❤️❤️❤️🔥🔥🔥", "Класні 🔥🔥🔥", - написали в мережі.

Однак були й такі, кому відпочинок співачки та репера не сподобався.

"Нагребла чужих грошей і радієш, боком вилізуть. Дай бог до нового року ретроградний Меркурій постарається", - написали у коментарях.

Рaніше Politeka писaлa, що Каменських насмішила кумедною витівкою разом з Потапом у Мадриді: "Льоша завис трохи".

Нагадаємо, що Каменських показала, як виглядає без фільтрів і макіяжу: "Доброго ранку!".

A ще Politeka повідомлялa, що Потап засвітився в обіймах Каменських у шикарному соборі в Іспанії: "Божественні!".