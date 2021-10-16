Известный украинский продюсер и исполнитель Алексей Потапенко (Потап) устроил забавные танцы под открытым небом, вспомнив о временах своей работы в школе.
В последнее время Потап стал чаще баловать поклонников забавными видео формата популярной соцсети ТикТок. На них исполнитель дурачится под музыку, позволяя себе побыть смешным.
В новом видео артист решил совместить приятно с полезным, устроив танцы с элементами физкультуры под открытым небом. Потап вышел на зеленую лужайку в спортивных штанах и свободной футболке, и начал забавно двигаться под музыку.
Движения исполнителя выглядели немного нелепыми и комичными. Сначала он активно махал руками, а затем начал двигать бедрами в разные стороны.
«Are You ok??? Прошлое физкультурника не отпускает», - подписал кадры Потап.
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Стоит отметить, что до своей звездной карьеры артист работал учителем физкультуры в школе.
Поклонники исполнителя тут же отреагировали на его видео.
«Человек от Бога, удачи Вам!!», «Красавчик», «В чём смысл? Объясните пожалуйста…серьёзно, без сарказма, для чего…зачем», « Вообще огонь вот это я понимаю, человек на позитиве, приятно смотреть...», «Лёха опять потолстел какой нафиг физрук?», «Надо худеть!», «Потап, остановись реально, тикток направление это полная деградация», - пишут люди.
Напомним, Кошевой из "Квартал 95" зажег с Потапом на "Лиге Смеха", фото.
Как сообщала Politeka, муж Каменских Потап вызвал восторг фотографией с обложки журнала.
Также Politeka писала, что Потап показал синяки на Каменских, поразив заявлением.