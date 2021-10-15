Известный украинский рэпер и муж Насти Каменских Алексей Потапенко (Потап) попал на обложку журнала, поклонникам фото понравилось.
Как пишет Politeka.net, 40-летний популярный украинский автор и исполнитель песен, а также учредитель продюсерского центра Mozgi ENT Алексей Потапенко, больше известный под псевдонимом Потап, часто публикует личные, а также фотографии с женой Настей Каменских в своем Instagram.
На этот раз Потап опубликовал красивое черно-белое фото с обложки журнала KANVA.
"Обложка @kanvajournal", - коротко подписал публикацию муж Насти Каменских.
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Поклонникам понравился пост исполнителя, они написали много комментариев.
"Очень красивое фото", " Вау фотка❤️❤️❤️", "Айй 😍🔥 ", "красивая фотка получилась", "Наконец-то мое фото в одном журнале с Потапом)", - написали фанаты рэпера.
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