Известный украинский рэпер и муж Насти Каменских Алексей Потапенко (Потап) попал на обложку журнала, поклонникам фото понравилось.

Как пишет Politeka.net, 40-летний популярный украинский автор и исполнитель песен, а также учредитель продюсерского центра Mozgi ENT Алексей Потапенко, больше известный под псевдонимом Потап, часто публикует личные, а также фотографии с женой Настей Каменских в своем Instagram.

На этот раз Потап опубликовал красивое черно-белое фото с обложки журнала KANVA.

"Обложка @kanvajournal", - коротко подписал публикацию муж Насти Каменских.

Поклонникам понравился пост исполнителя, они написали много комментариев.

"Очень красивое фото", " Вау фотка❤️❤️❤️", "Айй 😍🔥 ", "красивая фотка получилась", "Наконец-то мое фото в одном журнале с Потапом)", - написали фанаты рэпера.

Ранее Politeka писала, что Каменских с синяком и без обручального кольца всполошила народ: "Почему такая грустная".

Напомним, что Потап показал синяки на Каменских, поразив заявлением: "Мы развлекаемся в Испании С...".

A еще Politeka сообщала, что Потап смутил непристойным поведением в ресторане, Каменских не сдержалась: "Успокаивай гормоны".