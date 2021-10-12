Відомий український продюсер і виконавець Олексій Потапенко (Потап) спантеличив шанувальників дивною поведінкою за компанію зі своєю дружиною Настею Каменських.

Останнім часом артист став частіше ділитися в соцмережах новими відео зі своєю участю. На багатьох з них Потап просто дуріє під музику – один або з Настею. Спочатку фанати поставилися до цього з гумором, проте зараз деяких стало насторожувати кількість подібних відео на сторінці продюсера.

Як пише Politeka.net, Потап поділився новим роликом у своєму Instagram. На відео вони з Настею знову намагаються синхронно танцювати під завзяту музику. Варто відзначити, що у Потапа виходить досить непогано: він практично не відстає від своєї пластичної дружини.

Втім, відео знову оцінили не всі шанувальники артиста.

"більше нічого показати?", "Жесть Підлітки чи що ну Їй Богу", "я думаю вони щось вживають!) Може любов!", "Деградація на Максималках", "Що за дурня?", "Дитячий садок, їй Богу ((ну дорослі люди ж, вроди... Не цікаво, ну правда, скільки можна", " капець від Насті відписалася, від цієї маячні безглуздого. Тепер Потап. Ви ж артисти..де запис пісень, якийсь творчий процес?",- пишуть люди.

Нагадаємо, Каменських на відпочинку з Потапом звернулася до українців.

Як повідомляла Politeka, Кошовий з "Квартал 95" поставив на місце Потапа, з'явилося відео.

Також Politeka писала, що дивні дії чоловіка Каменських Потапа стривожили фанатів.