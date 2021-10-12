Известный украинский продюсер и исполнитель Алексей Потапенко (Потап) озадачил поклонников странным поведением за компанию со своей женой Настей Каменских.

В последнее время артист стал чаще делиться в соцсетях новыми видео со своим участием. На многих из них Потап просто дурачится под музыку – один или с Настей. Изначально фанаты отнеслись к этому с юмором, однако сейчас некоторых стало настораживать количество подобных видео на странице продюсера.

Как пишет Politeka.net, Потап поделился новым роликом в своем Инстаграм. На видео они с Настей снова стараются синхронно танцевать под задорную музыку. Стоит отметить, что у Потапа выходит весьма неплохо: он практически не отстает от своей пластичной жены.

Впрочем, видео вновь оценили не все поклонники артиста.

"больше нечего показать?", "Жесть подростки что ли ну ей Богу", "Я думаю они что-то употребляют!) Может любовь!", "Деградация на Максималках", "Що за дурня?", "Детский сад, ей Богу (( ну взрослые люди ж, вроди... Не интересно, ну правда, сколько можно", "Капец от Насти отписалась, от этого бреда бестолкового. Теперь Потап. Вы же артисты..где запись песен, какой-то творческий процесс?", - пишут люди.

Напомним, Каменских на отдыхе с Потапом обратилась к украинцам.

Как сообщала Politeka, Кошевой из "Квартал 95" поставил на место Потапа, появилось видео.

Также Politeka писала, что странные действия мужа Каменских Потапа встревожили фанатов.