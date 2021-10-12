Известный украинский рэпер Потап, который отправился на отдых вместе с женой Настей Каменских в Испанию, порадовал поклонников новым веселым видео.

Как пишет Politeka.net, 40-летний известный украинский рэпер Потап (настоящее имя Алексей Потапенко) и его 34-летняя жена Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, отправились на семейный отдых в Испании.

В своем Instagram Потап публикует фотографии и видео с Настей, наслаждаясь отпуском.

На этот раз рэпер обнародовал видео, на котором пытается повторять за Настей танцевальные движения.

"А вы пробовали станцевать танец, который вы не знаете? Попробуйте, я посмотрю на Вас", - написал Потап.

Поклонники оценили видео звездной пары и написали комментарии, кое-кто даже пошутил, что Потапа взяли в заложники.

"Ты справился я считаю))"," если она насильно тебя заставляет делать танцульки в ток ток, надень желтую футболку в следующем видео)"," такие милые❤️", "Пластика Насти просто смотрела на нее)) но молодцы оба", " если ты в заложниках, просто помаши рукой по часовой стрелке в следующем видео. Мы с тобой, держись)))", - пошутили фанаты.

Напомним, что в последнее время Потап часто радует фанатов смешнимы видео в социальных сетях. Недавно он решил повторить игру с популярного сериала "Игра в кальмара". Потап бегал по комнате периодически замирая, чем насмешил поклонников. Его также сравнили с главным героем сериала "Форсаж" Домиником Торетто когда Потап сфотографировался с большим крестиком на груди и дал украинцам совет кайфовать от жизни.

Ранее Politeka писала, что Насте Каменских и Потапу "врезали" после вылета из Украины: "Нагребла чужих денег и радуешься".

Напомним, что Каменских устроила необычное соревнование с Потапом в номере на отдыхе: "Кто лучше двигается?".

A еще Politeka сообщала, что Каменских насмешила забавной выходкой вместе с Потапом в Мадриде: "Леша завис немного".