Український продюсер, автор пісень і виконавець Олексій Потапенко (Потап) насмішив шанувальників завзятим танцем зі своєю дружиною, Настею Каменських.

Артист поділився новим кумедним відео на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. Останнім часом Потап часто радує фанатів короткими відео, на яких він дуріє один або зі своєю дружиною. Зараз вони з Настею відпочивають в Іспанії, але не забувають про свої соцмережах.

На нових кадрах артисти станцювали під завзяту музику. Однак, якщо Каменських була впевнена в рухах, рухалася легко і граціозно, то у її чоловіка справи йшли набагато гірше. Потап раз у раз плутався, розвертався не в ту сторону і поглядав на дружину за підказкою.

"А ви пробували станцювати танець, який ви не знаєте? Спробуйте, я подивлюся на Вас, спасибі моїй новій напарниці", - підписав кадри артист.

Його шанувальники тут же відреагували.

"ти впорався я вважаю", "якщо вона насильно тебе змушує робити танцульки в Тік Тік Одягни жовту футболку в слід відео", "ось з вас двох тепер сексі стройняшка Потап", "мені здається що Настя то поправилася то вона вагітна?", "Настя Красуня і розумниця", - пишуть люди.

Нагадаємо, Насті Каменських і Потапу "врізали" після вильоту з України.

Як повідомляла Politeka, Каменських влаштувала незвичайне змагання з Потапом в номері на відпочинку.

Також Politeka писала, що Каменських насмішила кумедною витівкою разом з Потапом у Мадриді.