Українська співачка Настя Каменських із зірковим чоловіком, виконавцем і продюсером Потапом, поїхали на відпочинок в Іспанію, де весело проводять час і радують шанувальників кумедними відео.

Як передає Politeka.net, в Instagram у зірок раз у раз з'являються незвичайні челенджі, спільні фото і відео. Парочка насолоджується відпочинком і товариством один одного.

На свіжому фото Потап в обнімку з Настею позували в готельному номері. Каменських була одягнена в коротеньку синю сукню, а Потап постав у чорному світшоті і джинсах. На ногах Каменських було видно немаленький синець. Виконавець вирішив звернути на цей факт увагу.

"Синці на ногах ніхто не відміняв @kamenskux. Ми розважаємося в Іспанії з моїм партнером по злочинності", - підписав фото Потап.

У коментарях парочці залишили масу відгуків.

"Які класні", «Моднічаємо», "Мої улюблені", "Вагітна чи ні? А ну-ка хто, що думає?!", "Знаю я, від чого саме такі синці зазвичай бувають", - пишуть люди.

Нагадаємо, що Каменських влаштувала оригінальне змагання з Потапом в готельному номері: "хто краще рухається?".

Як повідомляла Politeka, Каменських з Потапом звернулися до українців з Іспанії: "виявився зовсім не таким...".

Також Politeka писала, що Каменських і Потапу "врізали" після вильоту з України:"Нагребла чужих грошей".