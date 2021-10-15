Українська співачка Настя Каменських похвалилася, що її чоловік репер і продюсер Попап зводив на побачення, при цьому увагу користувачів мережі привернули деякі деталі на фото
Як передає Politeka.net, в Instagram Каменських показла фото, на якому вона відображена в короткому синьому платті поруч з чоловіком, відмітивши, що вони йдуть на побачення.
"Як приємно, коли тебе гарний чоловік веде на побачення», - скзала співачка в сторіс.
При цьому користувачі Мережі розгледіли, що на нозі у співачки був синець. Крім того, фоловери артистки звернули увагу, що ні у неї, ні в Потапа немає обручок.
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"Настя, а де ваші кільця?", "Синяк на стегні від любові?", "Що за синяк на нозі?", "Чому ж така сумна?"- відразу ж стали питати у співачки.
Відзначимо, сама Настя раніше визнала, що дійсно рідко носить кільце, і зізналася чому.
"Зазвичай я не ношу кільця, навіть обручку. Тому що були випадки, коли на концерті нахиляєшся, стоячи на сцені, руки опускаєш в натовп, вітаєшся. А потім дістаєш їх - а кілець вже немає!", - розповідала Каменських.
Нагадаємо, що Каменських влаштувала оригінальне змагання з Потапом в готельному номері: "хто краще рухається?".
Як повідомляла Politeka, Каменських з Потапом звернулися до українців з Іспанії: "виявився зовсім не таким...".
Також Politeka писала, що Каменських і Потапу "врізали" після вильоту з України:"Нагребла чужих грошей".